Boğaziçi’nde sessiz protesto

Üniversitesinin Güney Kampusu’nda toplanan yaklaşık 30 akademisyen, sessiz protestoya devam etti. Rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaklaşık 20 dakika sessizce bekleyen akademisyenler, sessiz protestolarını bir dakikalık alkışlarla tamamladı. Öğle saatlerinde gerçekleşen eyleme öğrenciler katılmadı. Polisin üniversite çevresinde aldığı güvenlik önlemleri dün de devam etti. Üniversiteye giriş çıkışlar kontrollü yapıldı.

CUMHURBAŞKANI DAVET ETTİ İDDİASI

Bu arada Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürlüğünün bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Cumhurbaşkanı ile görüşmeye davet ettiği iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları henüz bu iddiayı doğrulamazken, bazı öğrencilerin sosyal medya gruplarından, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin nedenini öğrenmek istiyor, öğrencilerle birebir konuşma talebinde bulunuyor” denildi.

24 KİŞİ SERBEST KALDI

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoların ardından ‘Toplantı ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet ve ‘polise mukavemet’ suçlamalarıyla gözaltına alınan 44 kişiden 24’ü dün adliyeye sevk edildi. Bir kişi savcılık 23 kişi ise nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 20 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Arkadaşlarına destek olmak için Çağlayan’daki Adalet Sarayı önüne gelen öğrenciler, açıklama yaptı. Öğrencilere CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bağımsız milletvekili Ahmet Şık da destek verdi.

BULU’YU İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Grup adına basın açıklamasını Özlem Çuhadar yaptı. Üniversiteyi savunmanın suç olmadığını belirten Özlem Çuhadar, “Öğrenciler olarak kayyım Melih Bulu’yu istifaya çağırmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek. Gözaltına alınan öğrenci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. Öğrenciler açıklamanın ardından adliyenin önünde gözaltındaki arkadaşlarını bekledi. (Özge EĞRİKAR/ İSTANBUL)