Boğaziçi'nde rektörle ilk temas

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörlüğe Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan protestolar dün de devam etti. Üniversitedeki öğrenci gruplarının eylem çağrısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Öğrencilerin toplanmasını engellemek için polis ekipleri üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Üniversite bahçesinde toplanan öğrenciler protestoya devam etti. Öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun Hürriyet’e verdiği röportajda Metallica dinlemeyi sevdiğine ilişkin sözleri nedeniyle Metallica dinleyip dans etti. Protestoları odasından izleyen Rektör Bulu, sosyal medyada yayınlanan bir röportajı sırasında ise pencereye çıkıp öğrencilere el salladı.

GÖSTERİ YASAĞI

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrıları sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe hıfzısıhha kurullarının aldığı kararla Beşiktaş ile Sarıyer’de toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını söyledi. Gösteri yasağı nedeniyle bir grup öğrenci ve akademisyen de Kadıköy’e giderek burada rektör atamasını protesto etti.

Akşam saatlerinde ise Rektör Bulu, üniversiteden ayrılırken Güney Meydan’da rektörlük binasının önünde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler Rektör Bulu’yu, “Kayyım rektör istemiyoruz” sloganlarıyla karşıladı. Öğrencilerden biri, ‘Kayyım olma, efsane ol. İstifa et’ dedi. Bulu ise “Ben de sizin yerinizde olsam meydana iner ve taleplerimi yapardım. Biz ODTÜ’de birçok şeyi değiştirdik”dedi. Rektörlerin atandığını söyleyen Bulu, “Kanunu değiştirmek istiyorsanız siyasete gireceksiniz’’ diye konuştu. Bulu öğrencilerin taleplerini dinlerken, yardımcısının getirdiği çayı içti.

Bu arada eski Rektör Prof.Dr. Mehmed Özkan’ın danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal ile Ayşe Gürel, Necati Aras ve öğrenci dekanı Zeynep Uysal görevlerinden istifa etti.

KADIKÖY’DE EYLEM





Boğaziçili öğrenciler, gösteri yasağının ardından Kadıköy’e geçerek burada eylem yaptı. Öğrenciler, “Kayyum rektör istemiyoruz ve “Arkadaşlarımız serbest bırakılsın” sloganları attı.