Boğaziçi’nde kampüse giriş tartışması

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İnci, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Bilindiği gibi Anayasa’nın 130. maddesine göre Rektörler Cumhurbaşkanı’nca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulu’nca seçilir ve atanır. Bu işleyişi uygun bulmayan meslektaşlarımız farklı görüşlerini ifade edebilir ancak kampüsümüz diğer üniversitelerde görev yapan, yöneticilik icra eden bazı akademisyenlerin itirazlarını dile getirerek eylem alanı haline getireceği bir yer değildir. Bu itirazları dile getiren diğer üniversitelerdeki yönetici, dekan konumundaki bazı kişilerin önce kendi atanma yöntemlerini sorgulamaları sonra diğer üniversitelerin işlerine dair görüş oluşturmaları daha anlamlı olur. Kadir Has Üniversitesi dekanları seçimle göreve gelmemekte, atanmaktadır. Atama ile göreve gelen ve yine atama ile görev yapan amirlere sahip kişilerin bir başka kurumda yapılan seçimi sorgulamasını takdirlerinize bırakıyorum.”

NE OLMUŞTU?

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Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin yasaklandığını öne sürmüştü. Boğaziçi Üniversitesi’nde birlikte proje yürüttüğü öğrencileri bulunduğunu, üniversiteye bunun için gittiğini belirten Yeldan, durumu sosyal medyadan paylaştığı “1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte” mesajıyla duyurmuştu.