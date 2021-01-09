Boğaziçi’nde hem önlem hem eylem

Öğrenciler, rektörlük binasının önüne ‘Boğaziçi Sandığı’ kurarak, “Rektör demokratik bir seçimle belirlenmelidir” oylaması yaptı. 12.00’de başlayan oylama 17.00’de tamamlandı. Toplam 923 kişi oy kullanırken, sandıktan 917 evet, 1 hayır ve 5 boş oy çıktı.

AKADEMİSYENLER: BİR İLK

Öğretim üyeleri de rektörlük binası önünde sessiz eylem gerçekleştirdi. Akademisyenler 10 dakikalık sessizlik eylemin ardından yaptıkları açıklamada, “1980’lerin askerî vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016’dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz” dediler.

Boğaziçili bir grup öğrenci de güney kapısı önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak polis valilik kararını gerekçe göstererek izin vermedi. Polis ve öğrenciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 21 kişi de çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.