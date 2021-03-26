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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boğaziçi’nde disiplin gerilimi

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Boğaziçi’nde disiplin gerilimi

Boğaziçi Üniversitesi’nin başlattığı disiplin soruşturması kapsamında bazı öğrenciler rektörlüğe çağırıldı.

Arkadaşlarına destek olmak isteyen bazı öğrenciler de Güney Kampüs önünde LGBTİ bayrağı açarak slogan attı. Polis ekipleri Beşiktaş ve Sarıyer ilçe hıfzısıhha meclisleri tarafından alınan toplanma yasağını hatırlatarak öğrencilerden dağılmalarını istedi. Öğrenciler dağılmak istemeyince arbede çıktı. Polis 10’dan fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

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