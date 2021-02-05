Boğaziçililer serbest

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda gözaltına alınan 51 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, üniversite kampüsünde 1 Şubat’ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatarak rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin ‘kişi hürriyetini yoksun kılma’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek’ suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Savcılıktaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30’u ‘tutuklama’, 12’si ‘konutu terk etmeme’ ve 9’u da ‘yurtdışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Altışarlı gruplar halinde farklı nöbetçi hâkimliklerde sorgulanan şüphelilerin işlemleri dün sabaha karşı sona erdi. Tutuklanmaları istemiyle hâkimliğe sevk edilen 30 şüpheli ‘yurtdışına çıkış yasağı’ ve ‘imza verme zorunluluğundan’ oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurtdışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.

Serbest kalan öğrenciler sevinç çığlıkları atarak birbirlerine sarılırken, avukatları ve kendilerini bekleyen arkadaşlarıyla adliyeden ayrıldı.

38 İLDE 528 GÖZALTI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “4 Ocak’tan bu yana 38 ilde 528 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 2’si tutuklandı, 108’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 390’ı serbest bırakıldı” bilgisini verdi. Öte yandan geçen salı Kadıköy’deki protesto gösterilerinde, polis araçlarını taşlayarak, çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin, daha önceki tarihlerde, PKK, MLKP ve DHKP-C’nin de arasında bulunduğu farklı terör örgütlerinin sokak eylemlerine katıldıkları iddia edildi. (ANKARA - Çetin AYDIN / İSTANBUL)

AB: GÖZALTILAR ENDİŞE VERİCİ

Avrupa Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınmalarının ve toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların endişe verici olduğu, yetkililer tarafından yapılan reform beyanları ile AB değer ve standartlarına aykırı olduğu belirtildi. AB, LGBTİ karşıtı söylemleri de “kabul edilemez” olarak niteledi. Polisin ifade özgürlüğünü kullanan insanlara yönelik aşırı güç kullanımının AB adayı ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye’nin yükümlülüklerine ters düştüğü açıklamanın vurguları arasında yer aldı. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

ÇELİK’TEN ABD’YE TEPKİ





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Twitter’dan açıklama yapan Çelik, “ABD Dışişleri’nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz” dedi. (ANKARA)