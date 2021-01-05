Boğaziçili öğrencilerden rektör protestosu
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okullarına atanan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etti.
Öğrenciler seçim yapılarak rektör atanması talebinde bulundu. Güney Kampüsü önünde toplanan öğrenciler ellerindeki dövizlerle yeni rektörü protesto etti. Kampüsün girişinde barikat kuran polisler, öğrencilere cop ve TOMA ile müdahale etti. Polis, öğrenciler kapıdan içeri girmesin diye, güney kampüsünün demir kapılarını kelepçe ile birbirine bağladı. Öğrenciler kapılar kelepçelendiği için dışarı çıkamadı.
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