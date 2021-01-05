MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoğaziçili öğrencilerden rektör protestosu
GeriGündem Boğaziçili öğrencilerden rektör protestosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boğaziçili öğrencilerden rektör protestosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğaziçili öğrencilerden rektör protestosu
Abone Olgoogle-news

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okullarına atanan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etti.

Öğrenciler seçim yapılarak rektör atanması talebinde bulundu. Güney Kampüsü önünde toplanan öğrenciler ellerindeki dövizlerle yeni rektörü protesto etti. Kampüsün girişinde barikat kuran polisler, öğrencilere cop ve TOMA ile müdahale etti. Polis, öğrenciler kapıdan içeri girmesin diye, güney kampüsünün demir kapılarını kelepçe ile birbirine bağladı. Öğrenciler kapılar kelepçelendiği için dışarı çıkamadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle