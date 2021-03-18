Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 2’si tutuklu 7 öğrenci katıldı. Öğrencilerin avukatı Levent Pişkin iddianamenin iadesini ve beraat kararı verilmesini istedi. Pişkin’in talebi reddedildi.

KİMSEYİ AŞAĞILAMADIK

Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu öğrenci D. D., “Dava konusu resmi kimin yaptığını bilmiyorum. Hiçbir kesimi, kimseyi aşağılamak amacımız yok” dedi. Hâkimin, “LGBTİ üyeliğin var mı?, Eseri asanı gördün mü?” diye sorması üzerine D. D., “Üyeliğim yok ama okulun bütün kesimlerinden arkadaşlarım var. Güvenlik başındaydı, kimin astığını görmesi gerekirdi” diye yanıt verdi. Kelepçeyle ev hapsindeki S.N.B. ise “Ne işe gidebildim, ne kiramı ödeyebildim” dedi. Tutuklu öğrenciler D. D. ve S.C.U. hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti S.N.B.’nin de ev hapsinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

ADLİYENİN ÖNÜNDE EYLEM

Öğrenciler çizgi film karakteri Şeker Kız’ın kostümünü giydi. CHP milletvekilleri Sera Kadıgil, Ali Şeker, Özgür Özel, HDP milletvekili Hüda Kaya, bağımsız milletvekili Ahmet Şık ve Canan Kaftancıoğlu da adliyenin önündeydi.

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