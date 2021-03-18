MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı
GeriGündem Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe resminin yere serilmesiyle ilgili tutuklu öğrencilerin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 2’si tutuklu 7 öğrenci katıldı. Öğrencilerin avukatı Levent Pişkin iddianamenin iadesini ve beraat kararı verilmesini istedi. Pişkin’in talebi reddedildi.

KİMSEYİ AŞAĞILAMADIK

Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu öğrenci D. D., “Dava konusu resmi kimin yaptığını bilmiyorum. Hiçbir kesimi, kimseyi aşağılamak amacımız yok” dedi. Hâkimin, “LGBTİ üyeliğin var mı?, Eseri asanı gördün mü?” diye sorması üzerine D. D., “Üyeliğim yok ama okulun bütün kesimlerinden arkadaşlarım var. Güvenlik başındaydı, kimin astığını görmesi gerekirdi” diye yanıt verdi. Kelepçeyle ev hapsindeki S.N.B. ise “Ne işe gidebildim, ne kiramı ödeyebildim” dedi. Tutuklu öğrenciler D. D. ve S.C.U.  hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti S.N.B.’nin de ev hapsinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

ADLİYENİN ÖNÜNDE EYLEM

Öğrenciler çizgi film karakteri Şeker Kız’ın kostümünü giydi. CHP milletvekilleri Sera Kadıgil, Ali Şeker, Özgür Özel, HDP milletvekili Hüda Kaya, bağımsız milletvekili Ahmet Şık ve Canan Kaftancıoğlu da adliyenin önündeydi.

Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi