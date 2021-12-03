Boğaziçili 7 öğrenciye yakalama

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İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 3.5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan bazı sanıklar katıldı.

‘DEMOKRATİK HAKKIM’

Sanık öğrencilerden Denizhan Eren, “Demokratik hakkımı kullandım. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Okula kayyum atandığından beri okulda hiçbir şey iyi gitmedi. Öğrenciler ve öğretmenler olarak bunu tecrübe ettik ve karşı çıkmak istedik. Gelecekte oranın öğrencisi olacak insanlar için protesto yaptık. Hiçbir şekilde yasadışı bir şey yapmadık. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Ferhat Ergen de “Evlerimiz basıldı, kapılarımız kırıldı. Ters kelepçeyle gözaltına alındık. Öğrencilere çıplak arama yapılmak istendi. Demokratik haklarını kullanan öğrencilerin eylemiydi” diye savunma yaptı. Diğer öğrenciler de demokratik haklarını kullandıklarını belirterek beraat istedi.

Duruşmaya gelmeyen 7 öğrenci hakkında, savunmalarının alınması için yakalama kararı çıkartan mahkeme, savunmaları alınan 17 kişi hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Duruşma ertelendi.