Boğaziçi yorumu: Sinir uçlarıyla oynanıyor

MHP Lideri dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor. Öğrenci başka terörist başkadır.

ÖĞRENCİ DEDİKLERİ

Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur? CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine ‘Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları’ diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür.

İSTİFA ETMEMELİ

Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasadışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Herkes aklını başına alsın. Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır.”