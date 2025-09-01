Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Özdemir'in öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Olay Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde Özdemir ve Kurtuluş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir ve Kurtuluş'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Özdemir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze toprağa verildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

30 Ağustos 2025 Tarihinde Kampüsümüzde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklama;

Haberin Devamı

30 Ağustos 2025 akşamı kampüsümüzde yaşanan elim hadise hepimizi derinden sarsmıştır. Merhume Hilal Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir.

Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir.

Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir.