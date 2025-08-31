×
Gündem Haberleri

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşette yeni detay: Hilal'i öldüren caninin sabıkası kabarık çıktı

Sarıyer'de, Ayberk Kurtuluş(20) üniversitenin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile kız arkadaşını vurduktan sonra intihar eden Kurtuluş'un, 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.(DHA)

