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GeriGündem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili flaş gelişme! 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili flaş gelişme! 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili flaş gelişme! 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde üniversiteye rektör atanması ile ilgili basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan 2911 Sayılı kanuna muhalefet ile polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen 24 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5 Ocak'ta gözaltına alınan 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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