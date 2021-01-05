Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi GÃ¼ney KampÃ¼s Ana GiriÅŸ KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde "Ãœniversitemizde Kayyum RektÃ¶r Ä°stemiyoruz" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ve protesto gÃ¶sterisi yapan kiÅŸilerden, gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda "2911 SayÄ±lÄ± Kanuna Muhalefet" ve "GÃ¶revli Memura Mukavemet" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸledikleri tespit edilen 28 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenmiÅŸtir" denildi. AÃ§Ä±klamada, saat 05.00'de 13 ilÃ§ede 24 adrese yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 16 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. DiÄŸer kiÅŸilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ise sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.