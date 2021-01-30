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Haber Giriş: 30.01.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çirkin olaya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çirkin olaya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi. Çelik, ''Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur'' dedi.

Olaya tepki gösteren Çelik, Twitter'da şunları yazdı:
''Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez.
Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur.
Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır.
Kıblemiz Kabe’ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.
Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.
Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyyen hürmet görecektir. Kabe’ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar.''

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