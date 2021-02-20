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AA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 05:59 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir kafeteryada yangın çıktı

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir kafeteryada yangın çıktı
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Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından söndürüldü.

Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.

Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.

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