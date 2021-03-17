Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tüm sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile TİP milletvekili Barış Atay, bağımsız milletvekili Ahmet Şık ile çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip etti.

DERHAL BERAATLERİ TALEP EDİLDİ

Sanık avukatlarından Levent Pişkin, iddianamenin iadesini ve toplumda açık ve yakın tehlikenin olmadığı eylemin bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ve suç unsurları oluşmadığından sanıkların derhal beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme, iddianamenin kabul edilmiş olduğu gerekçesiyle talebi reddetti. Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanık öğrencilerin ifadesinin alınmasına geçildi. Sanık Doğu Demirtaş savunmasında, " Rektörlük protestolarının ardından daha barışçıl bir amaçla sergi protestosu yapmak istedik. Söz konusu eser anonim bir eser. Hiçbir kişi ya da kesimi aşağılamak gibi bir amacım yok. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. LGBTi üyeliği olup olmadığı sorulan sanık Demirtaş, "Yok, ama arkadaşlarım var" dedi. Hakimin resmi kimin astığını sorması üzerine "Resmi asan kişi güvenlik görevlisiydi" diye cevap verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, olayla ilgili savcılıkça re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya 29 Ocak 2021 tarihinde saat 12.45 sıralarında Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları belirtildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıkları, ancak şüpheliler Hazar Kolancalı ve Sena Nur Baş'ın bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu, bir sorun kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri ifade edildi. Grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri, ancak şüphelilerin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri iddianamede yer aldı. Daha sonra şüpheliler Can Bodrumlu, Eda Kalafat ve Rümeysa Özüyağlı'nın Boğaziçi Rektörlüğüne hitaben "Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruzö şeklinde dilekçe düzenleyerek imzaladıkları anlatıldı.

İddianamede, 7 şüphelinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçundan 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisleri talep edilA

ADLİYE ÖNÜNDE OLMAYINCA YAKININDA TOPLANDILAR

Öte yandan sosyal medyadan yapılan adliye önünde toplanma çağrısı üzerine polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri adliye önünde açıklama yapılmasına izin vermezken, CHP'li milletvekileri Özgür Özel, Ali Şeker, HDP milletvekili Hüda Kaya ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir süre polis ile konuştu. Ancak polis, adliye önünde açıklama yapılmasına izin vermedi.

Bunun üzerine grup, adliyenin karşısındaki alanda toplandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara