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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi

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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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