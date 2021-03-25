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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 12 gözaltı

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Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 12 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapan 12 kişi gözaltına alındı.

Üniversitenin Güney Yerleşkesi giriş kapısında, daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen bir öğrenci için disiplin soruşturması toplantısı yapılacağı bilgisi üzerine toplanan bir grup, buna tepki gösterdi.

Toplantının yapılacağı Eğitim Fakültesine giderek eylem yapmak isteyen gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

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