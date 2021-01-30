Boğaziçi Üniversitesi önünde gerçekleşen çirkin olayda kritik gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLA İLGİLİ AYRI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ " isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, her iki soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü bildirildi.