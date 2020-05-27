BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisinden acÄ± haber... Ailesi sabah fark etti

Olay, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lÃ§esi DeÄŸirmenÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde meydana geldi.



Ä°smail CoÅŸkun, ailesiyle birlikte bayram tatilini geÃ§irmek iÃ§in cuma gÃ¼nÃ¼ Keles'e gitti. Ailesiyle kÃ¶ye gitmeyen ve evde kalan Burak CoÅŸkun, kÄ±sÄ±tlama gÃ¼nleriniÂ tek baÅŸÄ±na geÃ§irdi. CoÅŸkun, hafta sonu komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan balkonda mangal yaparken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



AÄ°LESÄ° EVE DÃ–NÃœNCE FARK ETTÄ°



Gittikleri kÃ¶yden gece saatlerinde dÃ¶nenÂ Ä°smail ve Nezihe CoÅŸkun Ã§ifti, oÄŸullarÄ± Burak CoÅŸkun'un uyuduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek kontrol etmeden uyudular. Saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda kalkan anne Nezihe Ã‡oÅŸkun, oÄŸluna bakmak iÃ§in odasÄ±na girdiÄŸinde Burak CoÅŸkun'un hareketsiz ÅŸekilde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.



Ailenin durumu ihbar etmesi Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Burak CoÅŸkun'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.ÂBoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Burak CoÅŸkun'un cansÄ±z bedeni olay yerine gelen savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Bursa Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



KomÅŸularÄ±n, mangalÄ± balkondan odasÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediÄŸi CoÅŸkun'un, sÄ±zan karbonmonoksit nedeniyle zehirlendiÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruluyor.