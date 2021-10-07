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Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltı

#Boğaziçi Üniversitesi#Polis Müdahalesi#Gözaltı
Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem sonrası tutuklanan öğrenciler için bir grup öğrenci üniversite önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 7'si ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 

Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltı

Adliyede savcılığına çıkarılan şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklamaları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda eylem yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulunan polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

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İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada," Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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