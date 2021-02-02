Boğaziçi tepkisi: Öğrencilikle alakası yok

AYDIN DEĞİL ASALAK

“Millete ve maneviyata sövenleri el birliği edip övenler, emel birlikteliğine heves edenler aydın değil, asalaktır. Merhum Cemil Meriç isabetle demişti ki: ‘Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır’. Geçtiğimiz cuma günü, Kâbe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir. Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur. Kabe’yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid’in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979’da Kabe’yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur. Kabe-i Muazzama’ya hakaret edenleri lanetliyorum. Görülen ve görülmeyen faillerinin hukuk ve maşeri vicdan karşısında hak ettikleri cezaları bulacaklarına yürekten inanıyorum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah’tan korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun.

YUNUS EMRE YILI

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan genelgeyle 2021’in Yunus Emre ve Türkçe Yılı olacağı ilan edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yunus milli birliğimizin fazıl sesidir.”