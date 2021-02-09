Boğaziçi olaylarından tutuklanmıştı... ‘O hesabı devretmiştim’

Protestolarla ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan kişilerle ilgili soruşturmada, ‘Diriliyoruz’ rumuzlu hesabı kullandığı öne sürülen açık lise öğrencisi M.Ü., İstanbul’da yakalandı. ‘Boğaziçi Dayanışması’ rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu öne sürülen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ da İzmir’de gözaltına alındı. Buldağ ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan, Ünal ise ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

KULLANICI TEK DEĞİL

Beyza Buldağ ifadesinde, “Bahsi geçen hesap Şubat 2020’de açılmış. Ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim. Ama şu an Mimar Sinan’da öğrenim görmekteyim. Üniversiteme geçmeden çok önce hesabı devretmiştim. Çok uzun süredir kullanmıyorum. Bu hesabı bir gruba devrettim. Kullanıcı tek değil” dedi.