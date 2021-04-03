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Aziz ÖZEN
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boğaziçi eylemcilerine ilk duruşmada tahliye

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Boğaziçi eylemcilerine ilk duruşmada tahliye

Kadıköy'de 2 Şubat’taki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldıkları için haklarında “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” gibi suçlardan 6 aydan 7 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılan 23 kişinin ilk duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta ile tutuksuz 18 sanık katıldı. Yaklaşık 10 saat süren duruşmanın sonunda iki tutuklu sanığın adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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