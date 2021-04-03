Boğaziçi eylemcilerine ilk duruşmada tahliye

Duruşmaya tutuklu sanıklar Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta ile tutuksuz 18 sanık katıldı. Yaklaşık 10 saat süren duruşmanın sonunda iki tutuklu sanığın adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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