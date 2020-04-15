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AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza

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İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira idari para cezası kesildi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında denize evsel atıksu bırakan geminin Boğaz geçişi de iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdi.

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.

Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza

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