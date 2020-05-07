MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoğazı kesilmiş cesedi bulundu
GeriGündem Boğazı kesilmiş cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Boğazı kesilmiş cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğazı kesilmiş cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Mehmet K.'nin (67), evde eşi tarafından boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

Olay, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet K.'nin eşi Selime K., sahur sonrası hayvanlara yem vermek için ahıra gitti. Selime K. geri döndüğünde 4 çocuğunun babası Mehmet K.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, boğazı bıçakla kesilen Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet K.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman'a gönderildi.

Mehmet K.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle