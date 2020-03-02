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Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / DHA  
Haber Giriş: 02.03.2020 - 17:49,Son Güncelleme:/

Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü!

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Akdeniz'e giden Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı arka bölümünde ise ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

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  • Boğazdan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
  • Boğazdan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
  • Boğazdan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
  • Boğazdan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rus Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı  'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.  Geminin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak savaş gemisine eşlik etti. Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı görüldü. Geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Doğu Akdeniz'e  gitmek için Marmara Denizine açıldı.

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