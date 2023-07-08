Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerin toplanması için yeni bir uygulama başlatarak geçen salı günü her akşam denetim kararı almıştı. Denetimin ilk gününde kaçak göçmenlerin yoğun olduğu ilçeler ve İstanbul Boğazı’ndaki tur teknelerinde kontrol yapıldı. İlk akşam Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ile İstanbul Boğazı’nda 25 tur teknesi denetimden geçirildi.

PLAJLAR DA MARKAJDA

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde çoğunluğu Pakistan, Afganistan ve Suriyeli 354 kişi gözaltına alındı, evraklarının süresinin dolduğu belirlenen 12 tekne hakkında idari işlem yapıldı. İstanbul Emniyeti, ilk gün yapılan denetimlerin ardından yeni bir karar daha alarak operasyonları tüm güne yayarken, denetim kapsamını da kent geneli olarak belirledi. Polis ekipleri sosyal medyada rahatsızlığa sebep olan plajlardaki kaçak göçmen görüntülerinin üzerine buralara da baskınlar düzenledi. İkinci gün yapılan baskınlarda da 722 kaçak göçmen yakalandı.

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Botlarla açıklardaki teknelere çıkan polisler, pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. Denetim yapılan 53 teknede, 697 kaçak göçmen gözaltına alındı.

TOPLAM 1773 GÖZALTI

İstanbul Emniyeti ekipleri, önceki gün de kent genelinde denetimleri sürdürdü. Denetimler akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nda da devam etti. Önceki gün akşam saat 19.00 sıralarında Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı botlar Boğaz’a açıldı. Fatih, Eminönü, Beşiktaş, Ortaköy, Beykoz ve Sarıyer açıklarında 53 teknede pasaport ve kimlik kontrolü yapıldı. Kaçak göçmen oldukları belirlenenler gözaltına alındı. Kent genelinde yapılan denetimlerde 697 kaçak göçmen daha yakalandı. Böylece denetim kararının alındığı günden itibaren gözaltına alınanların sayısı 1773’e yükseldi. Polis ekipleri dün de başta meydanlar, sahiller ve plajlar olmak üzere sıkı denetime devam etti. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla özellikle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Üsküdar ve Zeytinburnu’ndaki denetimlere ağırlık verildi.

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Yakalanan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne götürüldü.

HÜRRİYET OLAY YERİNDE

- Muhabirimiz Emin Mert Kırarslan da Boğaz’da gece yarısına kadar süren tekne denetimini adım adım izleyerek fotoğrafladı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: İŞTE HAZİRAN BİLANÇOSU

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 6 bin 883’ünün sınır dışı edildiğini, diğerlerinin de sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz Göçmen yakalandı, bunlardan 6 bin 883’ü uçaklara bindirilerek ülkelerine gönderildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi.

Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek” dedi. (Fatma AKSU / İSTANBUL)