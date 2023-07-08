×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

Güncelleme Tarihi:

#Boğaz#Göçmen#Baskın
Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

İstanbul’da kaçak göçmen denetimi tüm hızıyla sürüyor. Dün de Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı polislerin hedefinde tur teknelerindeki kaçak göçmenler vardı. Teknelerde tek tek kimlik kontrolü yapıldı, 697 kaçak göçmen gözaltına alındı. Hürriyet ekibi operasyonu adım adım takip etti.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerin toplanması için yeni bir uygulama başlatarak geçen salı günü her akşam denetim kararı almıştı. Denetimin ilk gününde kaçak göçmenlerin yoğun olduğu ilçeler ve İstanbul Boğazı’ndaki tur teknelerinde kontrol yapıldı. İlk akşam Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ile İstanbul Boğazı’nda 25 tur teknesi denetimden geçirildi.

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

PLAJLAR DA MARKAJDA

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde çoğunluğu Pakistan, Afganistan ve Suriyeli 354 kişi gözaltına alındı, evraklarının süresinin dolduğu belirlenen 12 tekne hakkında idari işlem yapıldı. İstanbul Emniyeti, ilk gün yapılan denetimlerin ardından yeni bir karar daha alarak operasyonları tüm güne yayarken, denetim kapsamını da kent geneli olarak belirledi. Polis ekipleri sosyal medyada rahatsızlığa sebep olan plajlardaki kaçak göçmen görüntülerinin üzerine buralara da baskınlar düzenledi. İkinci gün yapılan baskınlarda da 722 kaçak göçmen yakalandı.

Haberin Devamı

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

Botlarla açıklardaki teknelere çıkan polisler, pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. Denetim yapılan 53 teknede, 697 kaçak göçmen gözaltına alındı.

TOPLAM 1773 GÖZALTI

İstanbul Emniyeti ekipleri, önceki gün de kent genelinde denetimleri sürdürdü. Denetimler akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nda da devam etti. Önceki gün akşam saat 19.00 sıralarında Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı botlar Boğaz’a açıldı. Fatih, Eminönü, Beşiktaş, Ortaköy, Beykoz ve Sarıyer açıklarında 53 teknede pasaport ve kimlik kontrolü yapıldı. Kaçak göçmen oldukları belirlenenler gözaltına alındı. Kent genelinde yapılan denetimlerde 697 kaçak göçmen daha yakalandı. Böylece denetim kararının alındığı günden itibaren gözaltına alınanların sayısı 1773’e yükseldi. Polis ekipleri dün de başta meydanlar, sahiller ve plajlar olmak üzere sıkı denetime devam etti. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla özellikle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Üsküdar ve Zeytinburnu’ndaki denetimlere ağırlık verildi.

Haberin Devamı

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

Yakalanan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne götürüldü.

HÜRRİYET OLAY YERİNDE

- Muhabirimiz Emin Mert Kırarslan da Boğaz’da gece yarısına kadar süren tekne denetimini adım adım izleyerek fotoğrafladı.

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: İŞTE HAZİRAN BİLANÇOSU

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 6 bin 883’ünün sınır dışı edildiğini, diğerlerinin de sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberin Devamı

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz Göçmen yakalandı, bunlardan 6 bin 883’ü uçaklara bindirilerek ülkelerine gönderildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi.

Boğaz’daki teknelere kaçak göçmen baskını: Denizde bile kaçamadılar

Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek” dedi.  (Fatma AKSU / İSTANBUL)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boğaz#Göçmen#Baskın

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık