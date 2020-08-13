Boğaz’daki tarihi fıstıkçamını kestiler! Bahane: 'Ağaç çürük, çocuklar altında oynuyordu'

Ağacın kesilmesine tanıklık eden fotoğrafçı ve gezgin İlsu Dirgin olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Dirgin paylaşımında “Bu memlekette hiçbir kötülüğün karşısında duramıyoruz da hiç değilse küçük kötülüklere birazcık müdahale edebilmek istiyor insan. Bu asırlık fıstıkçamını göz göre göre kestiler bu sabah” dedi.

‘İBRETLİK CEZA İÇİN...’

Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri adrese giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri incelemenin ardında yaptığı açıklamada “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz” dedi. Orman ağacı vasfındaki ağaç özel mülk alanında bulunduğu için Üsküdar Belediyesi ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Bu tutanak İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne gönderildi.

‘İZİNLİ KESTİK’ İDDİASI

Olayın meydana geldiği Bestekar Selahattin Pınar Sokak’taki 116 numaralı binanın sakinleri ağacın izinli kesildiğini iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir bina sakini “Ağaç çok yaşlıydı. Çocuklarımız bahçede ağacın altında oynuyor. Birkaç dalı kırıldı. Orman İşletmeleri Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldıktan sonra kestik” dedi.

BALKONLARIN ÖNÜ AÇILDI

Fotoğrafçı ve gezgin İlsu Dirgin’in paylaştığı videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağladığı, bir kişinin ise kesme motoruyla ağacı kestiği görülüyor. Ağaç kesim işleminin ardından üç kişi tarafından halatla çekilerek bahçeye devrilmesi sağlanıyor. Görgü tanıkları ağacın kesim işleminin ardından parçalar haline getirildiği ve bina dışarısına atıldığını belirtti. Öte yandan ağacın bitişiğindeki bir başka çam ağacının da bazı dallarının kesildiği görüldü. Kesilen ağaçların ardından 4 katlı binanın balkon kısımlarının önünün açıldığı, Boğaz manzarasının görüldüğü gözlendi.

CEZASI SADECE 308 TL

İddialar üzerine açıklama yapan İstanbul İl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ağacın kesimiyle ilgili izin alınmadığını açıkladı. İl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri “Fıstıkçamı orman ağacı vasfında olduğu için kesilmesi izne bağlıdır. Özel mülkte bulunması durumu değiştirmez” dedi. Yetkililer izinsiz ağaç kesen bina yönetimine 308 lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Alan özel mülk olduğu için apartman sakinlerinden birisi şikâyette bulunduğu taktirde ağacı kesen kişi hakkında adli soruşturma da başlayabilecek.