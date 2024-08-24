Boğaz’daki kaçak malikane yıkım için 1 ay süre

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Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın yıllarca müritleriyle yaşadığı, geçen yıl da Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından satın alınan Vaniköy’deki malikanede, kaçak yapılaşma olduğu gerekçesi ile İBB tarafından 16 Ağustos 2024’te işlem yapılmış ve inşaat sahası mühürlenmişti. İBB tarafından tutulan tutanakta, ünlü malikanenin yeni sahibi tarafından yapılan inşaat faaliyetleri arasında, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk-boşluk oranlarında değişiklikler yapıldığı belirtildi. Kış bahçesi yapıldığı, B ile iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü, cephede doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği anlatıldı. Tüm alanda esaslı tadilat yapıldığı, tek katlı yapı yapıldığı ve havuz yapısının büyütüldüğü, 1 tek katlı prefabrik yapı olduğu ifade edildi. Mevcut binalar dışında tek katlı yapı, 3 farklı baraka yapıldığı, bitki örtüsü bozularak kotların değiştirilmek suretiyle peyzaj çalışması yapıldığı kaydedildi.

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BASİT TADİLAT DİYE BAŞLAMIŞ

İBB’nin inşaat alanını 16 Ağustos’ta mühürlemesine rağmen kaçak inşaat çalışmalarının devam ettiğine dair sosyal medyada paylaşımlar yapılması üzerine önceki gün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri, polis eşliğinde malikaneye giderek inşaat çalışmalarını durdurdu. Vaniköy’deki inşaatın basit tadilat diye başladığını ancak örtülü bir şekilde inşaatın büyütüldüğünü tespit eden Bakanlık, İBB’ye kaçak yapıların yıkımı için 1 ay süre tanıdı.

İBB’nin yıkmaması halinde, yasal olarak bu sürenin bitimini beklemeden Bakanlığın kaçak bölümleri kendisinin de yıkabileceği, ancak İBB’ye yıkım için süre tanıyacağı öğrenildi.

SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, dün de savcılığa “imar kirliliği” ve “yapıya zarar verme” suçlarından inşaata sebebiyet verenler ve yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “2863 Sayılı yasanın 65. maddesi ‘Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile, izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar hakkında’, TCK 184 maddesi imar kirliliğine neden olma gereğince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş olup süreç takip edilmekte” denildi.