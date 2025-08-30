Boğaz’da ters akıntıya karşı yeni önlem

Haberin Devamı

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta yapılan, 81 ülkeden 2 bin 820 yarışçının katıldığı kıtalararası yüzme yarışında Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un bitiş noktasından karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Rus yüzücüyü arama çalışmaları halen devam ederken, Çanakkale Boğazı yeni bir yarışa sahne olacak. Yaşanan üzücü olay sonrası, gözler bugünkü ‘38. Boğaz Yüzme Yarışı’na çevrildi. Yarışma komitesi, bugünkü yarışın kurallarını son anda değiştirdi. Bugün sabah 08.30’da başlayacak yarışa katılacak yüzücüler, 100’ün üzerinde farklı güvenlik desteği ile desteklenecek. Güvenlik ekibi, açıkça görülebilmesi için parlak yeşil tişörtler giyecek. Yarış 1 saat 45 dakika sonra saat 10.15’te sona erecek. Suda kalan yüzücüler toplanıp, bitiş noktasına götürülecek.

Yüzücülere, önceki yarışmalarda uygulanmayan ‘şamandra’ zorunluluğu getirildi. Yüzücüler bugünkü yarışta, ayaklarında çip, başlarında bone ve yorulduğunda veya kramp girdiğinde dinlenme üssü görevi gören ‘yüzücü şamandırası’ ile yüzecek. Açık denizde yüzenlerin, tekne veya kurtarma ekipleri tarafından kolayca bulunabilmesi için tasarlanan yüzücü şamandırası kurallar gereği, yaklaşık 2 bin 900 kişinin katıldığı Boğaziçi’ndeki yarışta, hiçbir yüzücüde bulunmuyordu. Yarışma kuralları gereği, Mp3, radyo cihazları, akıllı saatler, şnorkel, palet ve dalış kıyafetlerinin kullanımına izin verilmeyecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Yarışmayı düzenleyen Çanakkele Rotary Kulübü gelişmeleri yüzücülere şöyle duyurdu: “Güvenlik için başlangıç kulvarını 50 metreden 100 metreye çıkartarak Çamburnu akıntısını atlamak istedik.

Çanakkele Boğazı’ndan güneyden kuzeye 4 adet duba var. Güney tarafta ilk dubaya yani iskeleye en yakın dubaya 5 metrelik kırmızı yelken bayrak ve güneyden kuzeye üçüncü, yani beyaz dubaya da 5 metrelik yeşil yelken bayrak dikilecek. Yine bitiş noktasında çakarlı flaşör yer alacak. Deniz üzerinde 70 tekne, 30 kano, 5 Sahil Güvenlik , 4 Deniz Polisi, 1 AFAD botu, 1 Kıyı Emniyeti botu, 1 Ambülans bot, 5 AKUT kurtarma botu, 8 hızlı bot, 3 hızlı tekne, 2 şamandır teknesi ile toplam 130 deniz aracı, yüzücülere denizde eşlik edecek. Bu araçlarla toplam 310 görevli, yüzücüleri takip edecek.”