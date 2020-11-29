İHA
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Boğaz'da tedirgin eden görüntü! Denizanaları istila etti
İstanbul’da binlerce denizanası, Kuleli sahili kıyısına vurdu. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar denizanalarını görünce şaşkına döndü.
İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. On binlerce denizanası, Üsküdar Kuleli sahili kıyısına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanaları ile kaplandı. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar, ortaya çıkan ilginç manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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