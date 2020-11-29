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Haber Giriş: 29.11.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Boğaz'da tedirgin eden görüntü! Denizanaları istila etti

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İstanbul’da binlerce denizanası, Kuleli sahili kıyısına vurdu. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar denizanalarını görünce şaşkına döndü.

İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. On binlerce denizanası, Üsküdar Kuleli sahili kıyısına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanaları ile kaplandı. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar, ortaya çıkan ilginç manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Boğazda tedirgin eden görüntü Denizanaları istila etti

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