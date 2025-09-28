Boğaz’da ‘Preveze’ geçiti

Haberin Devamı

Gemiler dün saat 09.40’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından geçerek saat 11.00’de Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı. 15 savaş gemisiyle Türk donanması Boğaz’da gövde gösterisi yaptı. Kortej nedeniyle Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferleri bir süre durduruldu.

ERDOĞAN’DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik etti. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yâd ediyorum. Mavi Vatanımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

MSB’DEN PAYLAŞIM

Â Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NSosyal hesabından, “Ufuklarda şan, denizlerde kudret” notuyla paylaşım yaptı. Paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer alan birçok insansız hava aracı, firkateyn, savaş gemisi, hücumbot, denizaltı, zırhlı amfibi hücum aracı, helikopter ve diğer unsurların görüntülerini içeren bir video klip yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.