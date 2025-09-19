×
Boğaz'da panik anları... Beşiktaş - Üsküdar motoru, kuru yük gemisi ile çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

Boğazda panik anları... Beşiktaş - Üsküdar motoru, kuru yük gemisi ile çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 21:38

BEŞİKTAŞ - Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada 12 kişini yaralanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KAMİL SAYIN isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yaralılar dâhil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem’e yanaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.

Boğazda panik anları... Beşiktaş - Üsküdar motoru, kuru yük gemisi ile çarpıştı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8’i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Boğazda panik anları... Beşiktaş - Üsküdar motoru, kuru yük gemisi ile çarpıştı

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde ARTVİN isimli gemi ile KAMİL SAYIN isimli yolcu motorunun çatıştığı bilgisi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir.

12 kişinin yaralandığı olayın ardından, KAMİL SAYIN isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yaralılar dâhil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem’e yanaşmıştır.

ARTVİN isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere’ye intikal etmektedir.

Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir.

Boğazda panik anları... Beşiktaş - Üsküdar motoru, kuru yük gemisi ile çarpıştı

 

