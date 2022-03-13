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Boğaz'da panik

#İstanbul Boğazı#Tanker#Sürüklenme
Boğazda panik

İstanbul Boğazı’nda dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altında dümeni kilitlenen Liberya bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anlara neden oldu.

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Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giren Liberya bayraklı Atoll isimli yakıt tankerinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altında dümeni kilitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı. Geminin sürüklenme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

RÖMORKÖRLER MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde, geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altına doğru korna çalarak sürüklendiği görülürken, çevredekilerin heyecanlı konuşmaları da duyuldu. Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.

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#İstanbul Boğazı#Tanker#Sürüklenme

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