Boğaz’da NATO buluşması

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan’ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirterek, önümüzdeki dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu da vurguladı.

ATILACAK ADIMLARI BEKLİYORUZ

Yunanistan’ın mütecaviz eylemlerine de değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan’ın aklıselimle davranmaya ve diyaloğa yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.

Haberin Devamı





ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE ÇİÇEK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la birlikte Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ni ziyaret edip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.