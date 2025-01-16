Boğaz’da ‘manzara’ krizi... Ağaçlardan ‘şikâyetçi’ oldu

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Yaşı ve sağlık sorunları sebebiyle evden çıkmakta zorluk çeken Zehra D., zamanının büyük bir bölümünü evinin balkonunda geçiriyordu. İddiaya göre İstanbul’daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunları tarafından 39 yıl önce eğitime hizmet amacıyla kurulan Eymir Kültür Vakfı (EKV) ile Zehra D.’nin taşınmazı, İstanbul Boğazı’na bakan aynı sırada bulunuyordu.

‘BUDANSIN’ DAVASI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Zehra D.’nin avukatları, Eymir Vakfı’nın içerisindeki şehir planlamasına uygun dikilmeyen ağaçların müvekkilinin Boğaz manzarasını kestiğini belirterek özetle şunlara yer verdi: “Ağaçlar gerekli budamaların yapılmaması sebebiyle müvekkilin manzarası tamamen kapanmıştır. Ağaçlar nedeniyle el atmanın önlenmesine (‘müdahalenin men’i) karar verilmesini istiyoruz. Ağaçların budamasının yapılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.”