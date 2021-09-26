Boğaz'da korkutan kazalar

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Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL- Kocaeli’nden Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metrelik Tahsin İmamoğlu gemisi ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metrelik Rusich 10 isimli kuru yük gemileri dün saat 08.30’da Yeniköy’de çarpıştı. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine hareket ederken, Kıyı Emniyeti’nin tahliye botları ve römorkörler de yönlendirildi. Hafif hasar aldıkları belirlenen iki gemi Büyükdere’deki demir sahasına götürüldü.

VOLZHSKIY-40 isimli kuru yük gemisi de dün saat 9.30 sıralarında bir balıkçı teknesine çarptı.

140 METRE BOYUNDA

Ekipler ilk kazaya müdahale ederken, Tekirdağ’dan Rusya’ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 isimli kuru yük gemisi de saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkarken bir balıkçı teknesine çarptı. Gemi su almaya başlayınca, acilen kılavuz kaptan ve iki hızlı tahliye botunun yanı sıra Kurtarma11 römorkörü de olay yerine gönderildi. VOLZHSKIY-40 gemisi kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Ahırkapı’ya götürüldü.