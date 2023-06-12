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Boğaz’da faciadan dönüldü

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#Bebek İskelesi#Tekne#Boğaz Batan Yat
Boğaz’da faciadan dönüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

15 yolcusuyla Boğaz’a açılmaya hazırlanan kiralık yat su almaya başladı. Durumu zamanında fark eden yat kaptanı, yattaki yolcuları iskeleden çıkmadan önce tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

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İSTANBUL Beşiktaş’taki Bebek İskelesi’nde bağlı Susam Denizcilik firmasına ait kiralık yatı gezi için kiralayan 15 kişi, dün 11.30 sıralarında yata bindi. Yolcular yata bindiğinde kaptan yatın su aldığını fark etti. Su hızla yata dolarken kaptan yolcuların hemen sahile çıkmalarını istedi. Yolcuların kendilerini sahile atmalarının ardından da yat suda battı. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri iskeleye gelerek çevre emniyeti aldı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede, yatın şaft kısmından su almış olabileceği değerlendirildi. Vinçle sudan çıkarılan yatın tamir için tersaneye götürüleceği belirtildi. Can kaybı ya da yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Boğaz’da faciadan dönüldü

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#Bebek İskelesi#Tekne#Boğaz Batan Yat

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