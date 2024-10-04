Boğaz’da faciadan dönüldü... 2 yük gemisi çarpıştı

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Çarpışmanın etkisiyle gemiler sahile sürüklenmeye başladı. ‘BUNUN ACE’ isimli gemi hızla karaya doğru ilelerken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma 5’ römorkörü gemiyi son anda döndürmeyi başardı. Römorkörün ittiği sırada gemiyi yöneten kılavuz kaptanın manevraları da büyük bir facianın önüne geçti.

‘KAÇIN KENDİNİZİ KURTARIN’

Kaza sırasında bölgede bulunan bir yolcu teknesinin kaptanının telsizden Üsküdar iskelesindeki teknelere, “Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kilitlendi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım” dediği duyuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilmiştir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.