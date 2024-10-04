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Boğaz’da faciadan dönüldü... 2 yük gemisi çarpıştı

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#AYED 1#BUNUN ACE#İstanbul Boğazı
Boğaz’da faciadan dönüldü... 2 yük gemisi çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

GÜRCİSTAN’ın Batum kentinden Suudi Arabistan’a giden 80 metre boyundaki ‘AYED 1’ isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki ‘BUNUN ACE’ isimli dökme yük gemisi, dün 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle gemiler sahile sürüklenmeye başladı. ‘BUNUN ACE’ isimli gemi hızla karaya doğru ilelerken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma 5’ römorkörü gemiyi son anda döndürmeyi başardı. Römorkörün ittiği sırada gemiyi yöneten kılavuz kaptanın manevraları da büyük bir facianın önüne geçti.

‘KAÇIN KENDİNİZİ KURTARIN’

Kaza sırasında bölgede bulunan bir yolcu teknesinin kaptanının telsizden Üsküdar iskelesindeki teknelere, “Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kilitlendi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım” dediği duyuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilmiştir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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#AYED 1#BUNUN ACE#İstanbul Boğazı

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