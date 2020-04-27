Boğaz'da erguvan şov

İstanbul Boğazı’na eşsiz bir güzellik katan, baharın habercisi erguvanlar açmaya başladı. Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere ve metinlere konu olan erguvanlar, açan çiçekleriyle, İstanbul Boğazı’nın iki yakasını mor ve pembeye boyadı. Anadolu yakasında Fenerbahçe Parkı’ndan başlayıp, Moda Sahil Yolu’ndan Bağlarbaşı, Beykoz, Üsküdar ve Kuzguncuk’a, Avrupa yakasında Tarihi Yarımada, Beşiktaş, Kuruçeşme, Yeniköy ve Rumeli Hisarı’na doğru uzanan erguvanlar, İstanbul’a renk kattı. m AA