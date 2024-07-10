Boğaz’da deniz dolmuş seferleri başlıyor

Haberin Devamı

İstanbul’da deniz ulaşımında yeni dönem salı günü başlıyor. İlk olarak İstinye - Küçüksu arasında hizmet verecek olan deniz dolmuşları için ekstra ücret ödenmeyip, fiyatlar Şehir Hatları tarifesiyle aynı olacak. İstanbulkart kullanılacak.

Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen 11.7 metre uzunluğunda, 4.3 metre genişliğinde, servis hızı 15 knot, maksimum hızı ise 25 knot olan 33 yolcu kapasiteli deniz dolmuşları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görücüye çıkarıldı. İşletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla üretilen yedi deniz dolmuşunun yolcu yoğunluğu düşük seferlerde kullanılmasıyla, Haziran 2024 verileriyle yıllık yaklaşık 120 milyon TL’lik tasarruf edileceği ve dokuz ay gibi kısa bir sürede yatırımın geri dönüşünün sağlanacağı belirtildi.