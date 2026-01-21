Boğazda ceset bulundu

Haberin Devamı

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinde yüzücü mayosu olduğu öğrenildi.

Ağustos 2025’te düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (30) kaybolmuştu. Yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkmamıştı. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Yüzücü mayosuyla bulunan cesedin kafa ile kollarının olmadığı öğrenildi. Ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.