Boğaz’da atık iddiası

İstanbul Sarıyer’e bağlı Yeni Mahalle’de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü. Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak, “Son olarak iki, üç ay önce İSKİ’ye bildirdik. ‘Tamam’ dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor. Boru döşenecekti öyle kaldı. Hiç olmazsa kanalın borusunu uzatıp oradan aksın diyoruz. En azından dibe çöker. Gelmezlerse kendimiz boru döşeyip 10, 15 metre ileri alırsak şimdilik kurtarırız” diye konuştu.



‘KOMPLE DENİZİ KAPLIYOR’



Yeni Mahalle'de yaşayan Cumhur Bahar da “Erken saatlerde tertemiz olan deniz saat 9 ve 10'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple deniz kapanıyor. Sonrası tamamen kanalizasyon kokusu. Pis kokudan dolayı denizin kenarına kimse gelmek istemiyor. İstanbul’un en güzel yerlerinden biri burası. Birileri buraya el atmalı” dedi.





