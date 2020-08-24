Boğaz'da 32. kulaç

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 34 ülkeden 1765 yüzücü, Anadolu Yakası’nda Kanlıca’dan başlayıp Avrupa Yakası’nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan 6.5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı organizasyon, seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Yarıştaki tüm süreçlerde sosyal mesafe, temassızlık ve maske kullanımına dikkat edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.



DÜNYAYA ÖRNEK



Dünyanın Asya’dan Avrupa’ya yüzülen tek organizasyonu niteliğindeki yarış büyük mücadeleye sahne olurken, erkekler genel klasmanında Mustafa Serenay 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanında ise Hilal Zeynep Saraç 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu. Salgın döneminde böyle bir organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin dünyaya verilmiş önemli bir mesaj olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu yarışa 59 ülkeden 2 bine yakın sporcu katıldı. Ülkemizin hem spor turizminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğini hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğini tekrar tekrar ortaya koyan bir durum” dedi.