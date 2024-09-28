Boğaz’da 15 savaş gemisiyle Preveze gururu... TCG Anadolu da geçit töreninde

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Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde bulunan 15 savaş gemisi, Preveze Deniz Zaferi 686’ncı Yıldönümü ve 27 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Harp Filosu Komutanı taktik komutasında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. TCG Anadolu’da hazır bulunan Deniz Kuvvetleri personeli Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve vatandaşlar ‘Çimariva’ ile selamladı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında “Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatanımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum” dedi.

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