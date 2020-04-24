Boğaz’a oyuncaklı vapur

Haliç Tersanesi’nde 1986 yılında yapılan Moda vapuru geçtiğimiz yıl özel seferlerde kullanılmak üzere tadilata alındı. Vapura engelli tuvaleti, engelli rampası ve tekerlekli arabaların bağlanabileceği alanlar ile bisiklet parkı yerleştirildi. Vapura çocuklar için 23 Nisan armağanı olarak, içinde ahşap ve el yapımı oyuncakların bulunduğu bir alan da eklendi. İnternet üzerinden yapılan anketle, halkın koltuk döşemelerinin bordo olmasına karar verdiği Moda, yakın zamanda yeniden Boğaz’a dönmeye hazırlanıyor. Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Küçük yolcularımızın vapurumuzdan güzel anılarla inmesini ve tekrar binmek için can atmasını istiyoruz” dedi.