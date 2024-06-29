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Boğaz turu tarifesi... Eminönü: 150 TL Sultanahmet: 3500 TL

Güncelleme Tarihi:

#Eminönü#Sultanahmet#Yunus Emre Delikkaya
Boğaz turu tarifesi... Eminönü: 150 TL Sultanahmet: 3500 TL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

İSTANBUL’da yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Boğaz turlarının fiyatı bölgeye göre değişiyor. Eminönü’nden 150 liraya tur yapılırken, bu fiyat yabancı turistlerin daha yoğun olduğu bölge olan Sultanahmet’te 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

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Turizm acentesi işleten Yunus Emre Delikkaya, “Yerli turistler direkt Eminönü’nden kendileri giderse orada 150 TL’ye zaten direkt Boğaz turları yapıyor. Biz turistlere yönelik yaptığımız için İstanbul’un hemen hemen her yerine pikap servislerimiz var. Yani otelden alıp otele bırakma servisimiz olduğu için taksi ücreti de yazmış oluyoruz. İlk önce Çamlıca Camisi’ne gidiyoruz, Beylerbeyi Sarayı’nın içine giriyoruz. Boğaz Köprüsü’nden hızlı bir şekilde geçiş yapıp Eyüp tarafına gidiyoruz. Eyüp Camisi’ni gezdiriyoruz. Pierre Loti’ye çıkıyoruz. Pierre Loti’den teleferikte aşağı indiriyoruz. Ondan sonra Balat’ı gezdiriyoruz. Balat’tan sonra tur bitiminde Eminönü’ne götürüp günbatımı Boğaz turu yaptırıp tekrardan otellerine geri bırakıyoruz. Bu turumuzun fiyatı 99 Euro (3 bin 465 TL)” dedi.

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‘ŞEHİR HATLARINI KULLANIYORUM’

Eminönü’ne gezmeye gelen Beygü Gökçin, “Ben motorla boğaz turu yapacağıma normal büyükşehir belediyemizin şehir hatları var, onları kullanıyorum. Buradan Sarıyer’e kadar gidiyor, sonra tekrar geri geliyor” diye konuştu. 

 

 
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#Eminönü#Sultanahmet#Yunus Emre Delikkaya

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