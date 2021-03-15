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HaberlerGündem HaberleriBoğaz manzaralı otele baskın yapılmıştı! 90 kişiye 312 bin lira ceza kesildi
GeriGündem Boğaz manzaralı otele baskın yapılmıştı! 90 kişiye 312 bin lira ceza kesildi
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ALİ ÇAĞLAR TİNBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Boğaz manzaralı otele baskın yapılmıştı! 90 kişiye 312 bin lira ceza kesildi

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İstanbul Bebek'te koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden Boğaz manzaralı bir oteldeki eğlenceye baskın yapılmıştı. Otelden ayrılanlar basın mensuplarına saldırmıştı. Hareketli dakikaların yaşandığı baskında 90 kişiye toplam 312 bin lira para cezası kesildi. Otel hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldı.

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  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Lüks otele 13 Mart Cumartesi saat 23.00 sıralarında yapılan baskında otelin teras bölümünün boş olduğu ancak restoran bölümünde 90 kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu tespit edildi.

90 kişiye "Sosyal mesafe ihlali" ve "Sokağa çıkma yasağını ihlal" kapsamında 312 bin lira idari para cezası işlemi uygulandı. Otel hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldı.

OTELDEN AYRILANLAR MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere, hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler saldırdı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

EĞLENCE KAMERADA

Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTEL MÜŞTERİSİ OLARAK KAYITLARI YAPILMIŞ

Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

Boğaz eğlencesine polis baskını Gazetecilere saldırdılar
Boğaz eğlencesine polis baskını! Gazetecilere saldırdılar
Boğaz manzaralı otele baskından yeni görüntü
Boğaz manzaralı otele baskından yeni görüntü

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